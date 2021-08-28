Курсанты университета Минобороны РФ приняли присягу у Главного храма ВС в Подмосковье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Курсанты Военного университета Министерства обороны РФ, которые были зачислены в этом году, приняли военную присягу в Подмосковье у Главного храма ВС. Об этом сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мероприятие прошло на соборной площади храма. Клятву на верность Отечеству в этом году дали 498 человек, указано в сообщении.

В церемонии участвовали начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин, профессорско-преподавательский состав, командование университета, ветераны, родители, друзья и близкие первокурсников.

Горемыкин отметил, что армейская служба считалась всегда почетным и особенным делом. "Ведь это каждодневный труд и ответственность - перед командирами, подчиненными, перед Отечеством и перед самим собой", - приводит департамент его слова. Он призвал курсантов учиться и служить с честью, поскольку честь - "главная ценность для воина". "Сохраняйте ее в чистоте и безупречности. Продолжайте славные традиции российского офицерства", - добавил Горемыкин.

Курсанты, которые прошли ранее цикл общевойсковой подготовки в вузовском учебно-тренировочном комплексе, показали свою строевую выучку. Вокально-инструментальный ансамбль "Форпост" выступил с музыкальным поздравлением.