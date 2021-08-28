{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Армия-2021"

Церемония закрытия форума "Армия-2021" прошла в Кубинке

В рамках форума было подписано более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия международного военно-технического форума "Армия-2021" прошла в выставочном центре "Патриот" в Кубинке в субботу.

В ходе церемонии было объявлено, что форум посетили 117 делегаций, 36 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств.

В ходе форума было представлено 275 единиц новой техники. Свыше полусотни образцов были показаны впервые. В период "Армии-2021" было подписано более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей.

Информационное агентство России ТАСС выступило стратегическим медиапартнером форума "Армия-2021".

Теги
Россия"Армия-2021"
"Армия-2021"
Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум "Армия-2021"
В рамках форума посетителям было представлено около 400 единиц новой и модернизированной техники
Читать полностью