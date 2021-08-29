Военнослужащие России стали пятикратными обладателями кубка "АрМИ-2021" в "Военном ралли"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команда Российской Федерации в пятый раз завоевала кубок Армейских международных игр ("АрМИ-2021") в конкурсе "Военное ралли", завершившемся в Республике Тыва, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа в воскресенье.

"По итогам четырех этапов "Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Огневой" и "Командная гонка" международного конкурса "Военное ралли" абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка Армейских международных игр - 2021 в пятый раз в истории соревнований стала команда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Экипаж сержанта Владимира Пучкова и старшего сержанта Дениса Хасанова стал лучшим в категории грузовых автомобилей с колесной формулой 4х4 в "Индивидуальной гонке", в категории грузовых автомобилей с колесной формулой 6х6 сержанты Руслан Магомедов и Роман Щербинин завоевали первое место в "Гонке с преследованием", экипаж автомобиля специального назначения "Тигр-М" ефрейтора Владимира Скрябина и старшего сержанта Алексея Александрова одержал победу в этапе "Огневой". В "Командной гонке" первое место завоевала команда России, второе - Китая, третье место заняли экипажи команды Сербии.

В пресс-службе уточнили, что в конкурсе было задействовано более 40 единиц автомобильной техники и около 120 военнослужащих от стран-участниц, которые в ходе соревнований преодолели дистанцию общей протяженностью свыше 800 км.

В соревновательной программе конкурса принимали участие команды России, Белоруссии, Китая, Сербии, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса - представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках Камаз, "Урал".

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.