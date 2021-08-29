Шойгу: российская военная техника способна эффективно бороться с беспилотниками

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская военная техника в силах успешно бороться с угрозами, исходящими от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"[В этом направлении] не отстаем, тут не буду бравурных речей произносить. Не отстаем по всем системам", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о современности российских средств борьбы с БЛА.

По его словам, дальность действия российских поражающих средств борьбы с БЛА была увеличена почти на треть. "Это не только "Панцири", которые можно посмотреть здесь [на "Армии-2021"], это не только новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которого уже существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили [дальность] - это только за последнее время", - проинформировал Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, развиваются и средства радиоэлектронного воздействия на БЛА. "Мы можем сказать - [есть] система радиоэлектронной борьбы, когда - летел-летел, и вдруг, как парализованный голубь, то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то", - отметил Шойгу.

Россия является одним из основных разработчиков и производителей поражающих и радиоэлектронных средств борьбы с БЛА. В частности, на выставке IDEX-2021, прошедшей в феврале 2021 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил первый в мире контур борьбы с БЛА, сочетающий оба типа систем.