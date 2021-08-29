Свыше 20 мировых рекордов установили за неделю в рамках Армейских международных игр

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Участники Армейских международных игр за неделю установили более 20 мировых рекордов, больше половины принадлежат представителям РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в воскресенье.

"Более 20 мировых рекордов установлено в семи конкурсах Армейских международных игр - 2021 за первую соревновательную неделю. Большинство из них - 13 рекордов - обновили достижения прошлого года и принадлежат Российской Федерации, еще восемь - представителям КНР и Республики Узбекистан", - отметили в военном ведомстве.

Шесть рекордов были установлены в конкурсе "Отличники войсковой разведки", четыре - в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники", еще четыре - в состязаниях "Военное ралли", "Морской десант" и "Военно-медицинская эстафета", а также семь - в конкурсах "Авиадартс" и "Эльбрусское кольцо".

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.