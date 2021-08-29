Минобороны РФ показало видео уничтожения китайской ракеты-мишени прямым выстрелом

ТАСС, 29 августа. Только российский офицер-зенитчик Сергей Маенов поразил китайскую ракету-мишень TY-300D прямым попаданием во время конкурса "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

"В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК "Игла-С" единственный среди всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. м", - отметили в пресс-центре.

Лейтенант был признан самым метким стрелком по итогам гонки "Мастерство" конкурса "Чистое небо". В этом году он проходит на полигоне Корла Сухопутных войск НОАК.

В конкурсе в этом году принимают участие представители России, Белоруссии, Китая, Египта, Узбекистана, Венесуэлы. Военнослужащие РФ соревнуются на машинах "Тайфун-ПВО" и используют переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", 12,7 мм пулеметы "Корд" и автоматы АК-12. Остальные - предоставленную китайской стороной технику.

Армейские международные игры-2021 проходят на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.