Россия выиграла конкурс "Конный марафон" на Армейских играх

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Команда России завоевала кубок Армейских международных игр - 2021 ("АрМИ-2021") в конкурсе "Конный марафон", прошедшем в Республике Тыва, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа в воскресенье.

"По итогам двух этапов "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета на короткую дистанцию" в общекомандном зачете команда России завоевали первое место, второе место поделили команды Узбекистана и Монголии, а на третьей ступени пьедестала расположилась команда Казахстана", - говорится в сообщении.

В рамках конкурса команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 км, выполнили ряд специальных задач, таких как организация конного дозора на маршруте длиной более 30 км, преодоление водной преграды и минного поля, организация ночлега и водопоя животных, а также перевозка вооружения и боеприпасов на расстояние около 5 км. Кроме этого, участники преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени в ходе огневых задач.

Международный конкурс вьючно-транспортных подразделений "Конный марафон" проходил на полигоне "Кара-Хаак" в Республике Тыва с 22 по 29 августа. В нем принимали участие команды России, Узбекистана, Монголии и Казахстана.