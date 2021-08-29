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Кризис в Сирии

Сирийский военный получил ранение в результате артобстрела со стороны террористов в Идлибе

Боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, также трижды обстреляли правительственные силы, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС. Один сирийский военнослужащий получил ранение во время артиллерийского обстрела со стороны террористов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в воскресенье.

"В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Джубас провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить во время брифинга.

По словам замруководителя Центра, также в провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, трижды обстреляли правительственные силы.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.

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