Замглавы МО РФ Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции в рамках "АрМИ-2021"

КРАЛЕВО /Сербия/, 29 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны России Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем открыла конкурс подразделений военной полиции "Страж порядка" "Армейских международных игр - 2021". Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"Эти соревнования стали значимым событием в жизни военной полиции вооруженных сил стран - участниц соревнований и позволили в целом повысить уровень профессионального мастерства, обмениваться передовым опытом и укрепить содружество военнослужащих военной полиции", - приводят в ведомстве слова замминистра на церемонии открытия.

По словам Шевцовой, представлять военную полицию вооруженных сил своих стран на таких состязаниях - престижно и ответственно, а победить - почетно.

"Посвящаем эти игры нашим предкам - героям Сербии, павшим за наше Отечество <...>. Мы впервые принимаем одни из крупнейших военных соревнований в мире <...>. Для нас честь быть одной из 11 стран - организаторов этих игр", - отметил Стефанович.

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.