Сербский этап Армейских игр открылся концертом военных ансамблей России и Сербии

КРАЛЕВО /Сербия/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Церемония открытия конкурса "Страж порядка" в рамках "Армейских международных игр - 2021" в сербском городе Кралево в субботу сопровождалась грандиозным концертом военных ансамблей из Сербии и России.

От российской стороны свою программу сотням зрителей, собравшихся на главной площади города, представил ансамбль РВСН "Красная звезда". Артисты исполнили сербскую песню времен Первой мировой войны "Тамо далеко", которую сербы встретили овациями. В ответ военный ансамбль Минобороны Сербии "Станислав Бинички" исполнил "Катюшу", "Займись, заря" и сербские народные песни. Гвоздем вечера стало великолепное исполнение песни "Очи черные" солистом "Красной звезды" Григорием Пешковым.

Концерты в пяти городах

Как рассказал в интервью корреспонденту ТАСС руководитель ансамбля "Красная звезда" Антон Жевняк, коллектив подготовил для сербского зрителя обширную программу.

"Нам предстоит выступить в пяти городах Сербии с семью концертами. Мы подготовили программу, состоящую из сербских песен, а также из военных советских и российских песен", - рассказал Жевняк.

По словам руководителя ансамбля, сербы горячо принимают российских артистов. "Вы только что слышали, какими аплодисментами нас встречали. Надеемся, что все наши выступления в Сербии пройдут при таком же горячем приеме", - сказал он.

Заключительный концерт российских артистов состоится в рамках церемонии закрытия конкурса 4 сентября.

Армейские игры в Сербии

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Помимо российской команды, в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Ирана, Казахстана, Катара, Кипра и Сербии. Соревнования, состоящие из четырех этапов, пройдут на двух полигонах в сербском городе Кралево. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.