Площадки форума "Армия" в Восточном военном округе посетили более 358 тыс. человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" в Восточном военном округе (ВВО) посетили более 358 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Площадки международного военно-технического форума "Армия-2021" в Восточном военном округе посетили более 358 тысяч человек. Мероприятия форума, проводимые под эгидой Минобороны России, стали уже традиционными и с каждым годом собирают все больше как участников, так и зрителей. В этом году ВВО разворачивал на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, что на 25 площадок больше, чем годом ранее. Впервые были развернуты площадки форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ "Армия-2021" смогли жители таких отдаленных районов, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе", - сообщила пресс-служба.

На точках статического показа были представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка восьми кораблей и подводных лодок. Зрители впервые увидели 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик "Яков Баляев" с безэкипажным катером "Сканда", бронированный санитарный автомобиль "Линза" семейства "Тайфун-К", боевой арктический вездеход "Алеут", станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

В рамках научно-деловой программы под девизом "2021 год - год науки и технологий" состоялся ряд мероприятий по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта. Демонстрация изобретений и разработок в области укрепления и повышения обороноспособности государства на площадке "Кулибин" и "Технология прорыва" прошла с участием не только военнослужащих, но и военно-патриотических клубов, кружков моделирования.