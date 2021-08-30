Замглавы МО РФ считает, что девушки-военные иногда опережают мужчин на Армейских играх

КРАЛЕВО /Сербия/, 30 августа. /ТАСС/. Девушки-военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин. Об этом журналистам во время открытия конкурса "Страж порядка" в Сербии заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

"Девушки-военнослужащие тоже занимают первые места, показывают высокие результаты, а иногда опережают военнослужащих мужчин", - заявила она.

По ее словам, в рамках игр уже был сформирован женский танковый экипаж и, кроме того, девушки принимают участие в "Военно-медицинской эстафете", "Снайперском рубеже" и конкурсе кинологов "Верный друг".

"В Вооруженных силах Российской Федерации служит более 40 тыс. женщин-военнослужащих. 4,5 тыс. - офицеры среди них", - подчеркнула Шевцова.