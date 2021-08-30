Российские военные победили в девяти конкурсах Армейских международных игр

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие победили в девяти завершившихся конкурсах Армейских международных игр. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие стали победителями в девяти завершившихся конкурсах Армейских международных игр "АрМИ-2021", прошедших на территориях России, Катара и Ирана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях "Морской десант", "Мастера автобронетанковой техники" и "Военное ралли" российские команды установили шесть мировых рекордов. Еще в шести завершенных конкурсах - "Конный марафон", "Кубок моря", "Безопасный маршрут", "Инженерная формула", "Меридиан", "Саянский марш" - российские конкурсанты выступили без штрафных баллов.

Сейчас РФ занимает первое место в общекомандном зачете и уверенно лидирует еще в восьми конкурсах. Кроме того, по предварительным подсчетам в 33 из 34 состязаний российские военнослужащие занимают призовые места.

Из 34 конкурсов игр девять завершены. Всего в конкурсах принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 10 стран.