Шойгу распорядился привлекать строевых офицеров для подготовки кадров в военных вузах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал задействовать офицеров войскового звена при подготовке кадров, которых готовят ведомственные вузы.

"Для подготовки военных кадров - в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике - помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена", - распорядился Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр также сообщил, что в российских военных вузах 1 сентября приступят к занятиям 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств.

"Завтра в образовательных организациях министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 слушателей, более 61 тыс. курсантов, семь тысяч военнослужащих из 58 стран, а также 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии", - сказал министр.

Он попросил заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных сил и командующих родами войск, начальников вузов, командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нем личное участие.

"Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года, пройдут во всех учебных заведениях министерства обороны", - сказал Шойгу.