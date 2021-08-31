Общероссийское Движение поддержки флота временно возглавил подводник Владимир Мальцев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Капитан 1-го ранга Владимир Мальцев, служивший на подводном флоте, временно исполняет должность умершего 29 августа главы общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Михаила Ненашева. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе общественного движения.

"Должность руководитедя ДПФ после кончины Ненашева занял его заместитель капитан 1-го ранга Владимир Мальцев", - отметили в пресс-службе.

Лидер общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев был похоронен во вторник на Троекуровском кладбище столицы.

ДПФ объединяет более 50 тыс. человек в 63 региональных отделениях и представительствах, в том числе в Белоруссии и на Украине. В свое время ДПФ во главе с Ненашевым приложило много сил для спасения флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва".