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Общероссийское Движение поддержки флота временно возглавил подводник Владимир Мальцев

Эту должность ранее занимал Михаил Ненашев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Капитан 1-го ранга Владимир Мальцев, служивший на подводном флоте, временно исполняет должность умершего 29 августа главы общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Михаила Ненашева. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе общественного движения.

"Должность руководитедя ДПФ после кончины Ненашева занял его заместитель капитан 1-го ранга Владимир Мальцев", - отметили в пресс-службе.

Лидер общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев был похоронен во вторник на Троекуровском кладбище столицы.

ДПФ объединяет более 50 тыс. человек в 63 региональных отделениях и представительствах, в том числе в Белоруссии и на Украине. В свое время ДПФ во главе с Ненашевым приложило много сил для спасения флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва".

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