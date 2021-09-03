Лучшим водителем военной скорой помощи на Армейских играх стал военнослужащий ВС России

ПОЛИГОН ФОРИШ /Узбекистан/, 3 сентября. /ТАСС/. Лучшим водителем на конкурсе "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр стал военнослужащий Вооруженных сил России из Южного военного округа (ЮВО). Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Первое место в категории "Лучший водитель" занял военнослужащий ЮВО, рядовой Алдар Арсенов", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, по итогам общекомандного зачета команда Российской Федерации заняла второе место. "Первое место у Республики Узбекистан, а третье - у Китайской Народной Республики", - уточнили в Минобороны.

Международные соревнования "Военно-медицинская эстафета" - комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала. В конкурсе принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Мьянмы, Палестины, Таджикистана и Узбекистана.