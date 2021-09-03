Российские военные заняли второе место на конкурсе связистов "Уверенный прием"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская команда военных связистов заняла второе место на международном конкурсе "Уверенный прием", завершившемся в Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Первое место заняла команда Республики Беларусь. Россия и Китай разделили "серебро", а на третьей строчке - команды Узбекистана и Вьетнама", - сказали в военном ведомстве.

В пятницу состоялась церемония награждения участников международного этапа конкурса "Уверенный прием" АрМИ-2021 на базе соединения связи вооруженных сил Белоруссии под Минском. Как уточнили в Минобороны РФ, среди женских команд лидерами стали китаянки. Второе место у команды Белоруссии, третьими стали российские военные связистки.

Основные этапы конкурса прошли с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Белоруссии. В состязаниях принимали участие представители Белоруссии, Вьетнама, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана.

Вооруженные силы РФ представляла сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12 Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса "Уверенный прием".