Военные России стали шестикратными обладателями кубка "АрМИ-2021" в конкурсе разведчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Команда России в шестой раз завоевала кубок Армейских международных игр в конкурсе "Отличники войсковой разведки", завершившемся в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-центре "Армейских международных игр - 2021" в субботу.

"По итогам пяти этапов конкурса команда Российской Федерации стала абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка „Армейских международных игр - 2021“ в шестой раз в истории соревнований, установив при этом пять мировых рекордов Армейских международных игр", - говорится в сообщении.

Второе место разделили команды Китая и Узбекистана. Третье место заняли разведчики из Белоруссии.

В международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки - 2021", который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимали участие шесть основных команд из РФ, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных - команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Эсватини.

"Армейские международные игры - 2021" проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.