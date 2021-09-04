Военнослужащие РФ одержали победу в конкурсе армейских игр "Эльбрусское кольцо"

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 4 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил награды победителям международного конкурса горных подразделений "Эльбрусское кольцо". В этом году в соревнованиях горных подразделений победила команда Воздушно-десантных войск РФ, вторыми стали военнослужащие Узбекистана, бронзовые награды у военных из Казахстана.

"На протяжении 14 дней мы все с интересом наблюдали за ходом выполнения специальных задач и стали свидетелями событий, сочетающих в себе накал страстей, азарт соперничества, верх командного духа, мастерство участников и профессионализм тренерского штаба, - сказал Панков на церемонии награждения. - Приятно отметить, что люди с оружием в руках встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня вы с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам".

Он поблагодарил участников соревнований за честную спортивную борьбу и командный дух от имени министра обороны РФ, а представителей военных ведомств стран, которые сочли важным и нужным принять участие в этих состязаниях, организаторов и судей конкурса - за высокий профессионализм, слаженную работу и объективное судейство.

"Уверен, что такие состязания - это лучший способ повысить боеспособность войск и укреплять доверие между вооруженными силами наших стран", - подчеркнул замминистра.

В соревнованиях, которые включали 15 спецзаданий, приняли участие команды России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии. За две недели военнослужащие совершили 100-километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников и три горные реки.

Перед церемонией награждения замминистра обороны вместе с представителями зарубежных делегаций - участниками конкурса международных игр "Эльбрусское кольцо" - возложил цветы к памятнику воину-альпинисту. В годы Великой Отечественной войны воины-альпинисты вели тяжелые бои на Эльбрусе и в Приэльбрусье с немецко-фашистскими захватчиками.