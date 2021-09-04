Шойгу заявил, что АрМИ развивают международное сотрудничество для глобальной безопасности

КУБИНКА /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) укрепляют доверие между армиями разных стран и служат развитию сотрудничества для обеспечения глобальной безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что состязания несут в себе не только заряд бескомпромиссной борьбы, но и воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, готовность прийти на помощь другим командам, несмотря на острое соперничество.

"Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности", - сказал он в видеообращении на церемонии закрытия "АрМИ-2021".

Министр отметил, что из года в год АрМИ становятся все более зрелищными и представительными. "Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растет сложность выполняемых упражнений", - отметил Шойгу.

Армейские международные игры - 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.