Ансамбль песни и пляски ВДВ представил новую программу на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (ВДВ) впервые выступил на Красной площади на фестивале "Спасская башня" и представил новую концертную программу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который проходит в эти дни на Красной площади в Москве, свою новую концертную программу представил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, который выступает в сердце нашей столицы впервые", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в фестивале впервые принял участие сводный военный оркестр ВДВ. "В фестивале мы принимаем участие во второй раз, но на Красной площади мы выступаем впервые, так как в год нашего дебюта, в прошлом году, фестиваль "Спасская башня" проходил на Соборной площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил Российской Федерации" - привели в министерстве слова главного дирижера сводного оркестра ВДВ - начальника Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковника Владислава Твердого.

По его словам, музыканты оркестра вместе с ансамблем и ротой почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) представил новую концертную программу, премьера которой прошла на полигоне Алабино в дни празднования 91-й годовщины ВДВ.

"В программе выступления военных музыкантов ВДВ популярные мелодии и песни, посвященные Вооруженным Силам Российской Федерации и ВДВ, а также показательные выступления по строевой подготовке с выполнением строевых приемов с карабинами в исполнении роты почетного караула РВВДКУ. В финале выступления десантников курсанты расчета почетного караула РВВДКУ вынесли на Красную площадь флаг Воздушно-десантных войск площадью более 1 200 кв. м, который неоднократно побывал в воздухе с парашютистами-десантниками и вошел в книгу рекордов России, побив предыдущий рекорд почти на 200 кв. м", - отметили в министерстве.

Музыкальные композиции сводного военного оркестра ВДВ сопровождались хореографическими номерами танцевальной группы Ансамбля песни и пляски ВДВ и поддерживались хором артистов-десантников.