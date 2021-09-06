США помогли вывезти людей из Афганистана впервые после завершения операции по эвакуации

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов помогли вывезти из Афганистана американца и его детей наземным путем в соседнюю страну впервые после завершения своей военной операции по эвакуации людей по воздуху из этой исламской республики. Об этом сообщил в понедельник представитель Госдепартамента высокого ранга журналистам, находящимся на борту самолета госсекретаря Энтони Блинкена, отправившегося в Катар. Слова дипломата приводит агентство Associated Press.

По данным представителя внешнеполитического ведомства, гражданин США и его дети "успешно покинули Афганистан, воспользовавшись наземным маршрутом", их встретили американские дипломаты на границе с соседним государством. Чиновник не стал уточнять деталей процесса эвакуации. Он также не стал называть страну, в которую переехал американец с детьми, сославшись на соображения безопасности и необходимость сохранить в тайне маршрут для возможных будущих эвакуаций.

По данным агентства Reuters, речь идет о четырех эвакуированных американцах. "Это первая эвакуация наземным маршрутом, проведенная при содействии Госдепартамента", - отметил чиновник, добавив, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) знало об операции и не препятствовало продвижению людей.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул.

26 августа возле здания аэропорта афганской столицы, через который западные страны эвакуировали своих граждан, произошел теракт, устроенный боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране. Всего США эвакуировали из исламской республики 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан.