Сирийский военный погиб в результате артобстрела боевиков в Идлибе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб и один ранен в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в Идлибе. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий и еще один получил ранение", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.