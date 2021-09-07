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Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено у участников "Спасской башни"

Участники фестиваля каждые три дня тестировались на наличие COVID-19

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты не выявили на одного случая заражения коронавирусом у участников завершившегося в Москве Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Как рассказали организаторы, участники фестиваля каждые три дня тестировались на наличие COVID-19. По данным дирекции фестиваля, музыкантам из Белоруссии, Греции, Катара и Мексики было проведено около 1,7 тыс. тестов.

"Все тесты оказались отрицательными", - отметили в дирекции. По информации организаторов, такого результата удалось добиться, потому что все музыканты соблюдали меры предосторожности.

Тестирование проходило либо в отелях, где жили участники, либо прямо в палаточном городке на Васильевском спуске.

На данный момент оркестры уезжают домой, в частности катарцы вылетели аэропорта из Внукова самолетом Минобороны Катара, который прилетел за ними из этой страны, мексиканцы - из Шереметьева бортом Минобороны Мексики, который в течение всего фестиваля ожидал их в аэропорту. "Дирекция фестиваля "Спасская башня" выражает благодарность администрации этих аэропортов за приём и обслуживание иностранных самолетов, а руководству Шереметьево - еще и за предоставление места для стоянки борта Минобороны Мексики", - добавили в дирекции.

ТАСС выступал официальным партнером фестиваля "Спасская башня".

Теги
БелоруссияМексикаКатарГрецияРоссияПандемия COVID-19Фестиваль "Спасская башня"
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