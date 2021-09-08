Сирийский военный ранен при артобстреле в провинции Алеппо

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранения в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Дадат провинции Алеппо ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

По информации замруководителя Центра по примирению, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), в том числе по данным сирийской стороны - 20 обстрелов. В провинции Идлиб зарегистрировано 10 обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Хама - один обстрел, в провинции Алеппо - четыре обстрела.