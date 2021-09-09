Боевики в Дераа сдают оружие правительственным силам Сирии

ДЕРАА /Сирия/, 9 сентября. /ТАСС/. Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев.

Ранее сообщалось, что в начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра.

"На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев. Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.

Именно в городе Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками. В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.

Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции.