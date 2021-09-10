В Балтийское море для участия в учениях "Запад-2021" вышли 15 кораблей и судов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные вспомогательные суда вышли в Балтийское море для выполнения задач в рамках стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2021", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что в соответствии с планом учений боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению. Также будут выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.