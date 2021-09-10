Минобороны РФ в рамках учений "Запад-2021" запустит квазибаллистическую ракету "Искандер"

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ /Ленинградская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Ракета комплекса "Искандер-М" будет запущена по заглубленному командному пункту условного противника в рамках учений "Запад-2021". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"На полигоне Лужский в Ленинградской области боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) выполнят пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника в рамках проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, применив квазибаллистическую ракету оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", боевые расчеты поразят заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности более 100 км.

"Боевой пуск ракеты состоится в рамках проведения основного этапа практических действий войск (сил) совместного стратегического учения "Запад-2021", - уточнили в Минобороны России.

Совместные стратегические учения военных России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на 14 полигонах на территории обеих стран. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не направлены против кого бы то ни было.