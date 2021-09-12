Замминистра обороны РФ сообщил, что военные поделятся опытом борьбы с беспилотниками

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ /Белоруссия/, 12 сентября. / ТАСС/. Российские военные на учениях "Запад-2021" отрабатывают борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками и передают свой опыт белорусским и другим зарубежным коллегам. Об этом рассказал журналистам в воскресенье замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"Этот опыт [борьбы с беспилотниками], ничего не скрывая, мы передаем нашим братьям белорусам и членам ОДКБ, вместе с ними проводим учения, и этот опыт внедряем", - сказал он.

Евкуров напомнил, что по требованию главы Минобороны Сергея Шойгу на всех учениях отрабатываются элементы из опыта локальных конфликтов, в частности боевых действий в Сирии. "И конечно, и здесь, и в Мулино на учении "Запад-2021" этот опыт мы применяем. Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех Вооруженных силах Российской Федерации, здесь наши братья белорусы этот опыт перенимают", - рассказал замминистра.

Он отметил, что на учениях "Запад-2021" испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, проверяются новые методы и формы обучения, поэтому на них работают научно-исследовательские группы.

"Цель - именно держать в тонусе наши вооруженные силы. Проверить их состояние на этих учениях, и здесь, в Беларуси, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические", - заключил Евкуров.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.