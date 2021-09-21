Инспекторы из России проверят военный объект в Дании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские инспекторы посетят 21-23 сентября военный объект в Дании и получат информацию о формированиях и воинских частях, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 21 по 23 сентября 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Дании", - отметил Рыжков.

По его словам, мероприятие проводится для определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению. Площадь инспектируемого района составляет около 18 тыс. кв. м.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности", - добавил Рыжков.