В Керчи на воду спустили малый ракетный корабль "Аскольд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Аскольд" проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы по заказу Министерства обороны РФ, во вторник спустили на воду. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

"Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции "невеста корабля" (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа - прим. ТАСС) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего "Аскольд" был спущен на воду", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, "Аскольд" станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. "Первый - "Циклон" - был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий - "Амур" - находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования", - сказали в ведомстве. В августе пресс-служба Черноморского флота сообщала, что "Циклон" войдет в состав флота в конце текущего года.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, слова которого привели в его пресс-службе, отметил, что строительство новых боевых кораблей - важный шаг на пути укрепления военной мощи, безопасности морских рубежей России. "Аскольд", как и многие другие суда, - яркий пример успешной реализации заводом важных и масштабных проектов, наличия кадрового, научного и технологического потенциала, способности предприятия создавать корабли высокого класса, разных целей и назначения", - сказал Гоцанюк.

На сегодняшний день в состав ВМФ входят три корвета проекта 22800 - "Мытищи", "Советск" и "Одинцово". Они несут службу на Балтийском флоте. Всего по плану должно быть построено 18 таких кораблей, они будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.