Начальники Генштабов РФ и США обсудили на встрече в Финляндии риски военной деятельности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, на встрече под Хельсинки. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер", - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, встреча прошла сегодня на территории резиденции правительства Финляндии Кёнингстедт в городе Вантаа в 40 км севернее финской столицы.