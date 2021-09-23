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Российские военные контролируют действия испанского патрульного корабля в Черном море

Патрульный корабль Rayo ВМС Испании и тральщик искателя мин Viareggio ВМС Италии зашли в Черное море вечером 23 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военные контролируют действия патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика Viareggio ВМС Италии в Черном море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии, зашедших в 18:30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в российском военном ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличивать присутствие флотов стран НАТО в Черном море. Кроме того, он выразил надежду на взаимодействие государств Черноморского побережья для укрепления, по его мнению, безопасности в регионе. По словам Зеленского, Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с альянсом, он также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

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