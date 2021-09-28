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Инспекторы из России проверят военный объект в Великобритании

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности, такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские инспекторы посетят 28 сентября военный объект в Великобритании и получат информацию о формированиях и воинских частях, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании. Посещение по оценке будет проводиться 28 сентября 2021 г. в течение одного дня", - отметил Рыжков.

По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге командование предоставит информацию о личном составе, основных системах вооружения и техники.

"Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - добавил Рыжков.

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