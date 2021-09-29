Секретарь Совбеза Патрушев проведет совещание по нацбезопасности на Востоке России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев продолжает рабочую поездку на Сахалин, начавшуюся днем ранее. В среду он проведет совещание, на котором планируется обсудить актуальные вопросы национальной безопасности на Востоке России.

Мероприятие пройдет с участием глав регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, командования Восточного военного округа (ВВО), представителей федеральных министерств и ведомств.

Развитие округа

Некоторые вопросы развития Дальнего Востока Патрушев затронул уже в первый день поездки. Во вторник он посетил дислоцированный в Сахалинской области зенитный ракетный полк, входящий в состав ВВО. Там он заслушал доклады, осмотрел мобильный пункт управления, а также обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении и вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

Секретарь СБ РФ также осмотрел морской порт города Корсакова. Он обсудил с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым состояние портовой инфраструктуры региона и решаемые с ее помощью вопросы продовольственной безопасности.

Вмешательство Запада

Помимо этого Патрушев провел на Сахалине и беседу с журналистами. В ней он, в частности, рассказал о том, что "воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру" значительно увеличилось во время парламентских выборов в России. Были зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии.

Секретарь Совета безопасности также констатировал, что попытки Запада вмешаться во внутренние дела России становятся все более напористыми, на это выделяются сотни миллионов долларов.

Традиция совещаний

Патрушев регулярно проводит совещания, на которых обсуждаются вопросы безопасности в федеральных округах. Традиционно подобные мероприятия проходят в одном из регионов округа, однако некоторые совещания приходилось организовывать по видеосвязи из-за ситуации с пандемией.

В таких выступлениях Патрушев обычно не только затрагивает текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же макрорегионе. Последнее окружное совещание состоялось 19 августа в Иркутске, оно было посвящено ситуации в Сибири.

Нацбезопасность Дальнего Востока

Совещание, посвященное ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке, последний раз проводилось в сентябре прошлого года. Оно также было выездным и состоялось во Владивостоке.

На том мероприятии отдельное внимание уделили чрезвычайным ситуациям: обсуждались меры, принимаемые для защиты населения от таких угроз и для ликвидации последствий ЧС. Помимо этого рассматривалась обстановка с безопасностью дорожного движения, а также развитие санитарной авиации, медицины катастроф и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Другой темой, затронутой на том совещании, стало пресечение правонарушений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов. Были даны поручения, связанные с повышением уровня государственного и правоохранительного контроля в этой области, усилением борьбы с преступностью.