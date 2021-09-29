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Экипажи самолетов-разведчиков и бомбардировщиков провели учения в небе над Крымом

В учебно-тренировочных полетах участвовали около 10 самолетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Экипажи самолетов отдельного морского штурмового полка из состава морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали боевое применение на межвидовом полигоне в Крыму, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"По замыслу учения самолет-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ", - сообщили на флоте.

Уточняется, что, обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишени, имитирующие объекты "неприятеля".

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так и в составе пар. По данным флота, в учениях участвовали около 10 самолетов.

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