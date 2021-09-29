Расчеты С-400 и "Панцирь-С" отразили налет авиации условного противника в Подмосковье

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Подразделения зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" отразили налет авиации условного противника в Московской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"В Московской области на базе зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил началась контрольная проверка за учебный период. В мероприятии задействованы подразделения зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" <..> Личный состав подразделений противовоздушной обороны отработал обнаружение воздушных целей, сопровождение, а также условное уничтожение", - сказали в военном ведомстве.

Также в ходе марша в районы проведения проверки подразделения охраны и обороны отразили нападение диверсионно-разведывательных групп.