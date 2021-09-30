Корабли ЧФ отразили ракетный авиаудар на учениях в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Экипажи кораблей Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе совместных учений с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа, говорится в четверг в сообщении пресс-службы ЧФ.

"По замыслу учения, гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют поставленные задач по защите гражданского судоходства и охране объектов морской экономической деятельности в Черном море. В свою очередь самолеты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся на аэродромах Крымского полуострова, получили команду на взлет и в роли условного противника начали выполнение задач по нанесению массированного ракетного удара по различным целям в акватории Черного моря", - сообщили на флоте.

Получив данные о взлете самолетов условного противника, средства противовоздушной обороны кораблей привели в готовность. Были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника. "На следующем этапе учения расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчеты уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты на максимально удаленном рубеже обороны", - сообщили в пресс-службе.