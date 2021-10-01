К Могиле Неизвестного Солдата возложат цветы и венки в честь Дня Сухопутных войск

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил РФ возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в честь 471-й годовщины создания Сухопутных войск.

"Сегодня в Москве в честь памятной даты состоится возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову - первому главнокомандующему Сухопутных войск", - сказали журналистам в Минобороны РФ.

В своем поздравлении министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил верность воинскому долгу и военной присяге военнослужащих Сухопутных войск во все времена. "1 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов. Сегодня личный состав войск приумножает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, способствует укреплению обороноспособности России", - говорится в поздравлении министра, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".

Праздничные мероприятия в честь 471-й годовщины создания Сухопутных войск пройдут 2 октября на территории музейного комплекса "Дорога памяти" у главного храма Вооруженных сил РФ. Гости смогут увидеть выступление роты почетного караула и военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Также можно будет ознакомиться с образцами современного вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих. Все желающие смогут пройти интерактивный военно-патриотический квест "Один день в Сухопутных войсках", подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку "Ратник", отведать "солдатской каши".

Празднование Дня Сухопутных войск закреплено указом президента РФ от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск берет свое начало с момента создания первого постоянного войска - стрелецких полков и издания соответствующего указа Ивана IV Грозного.

На сегодняшний день данный вид Вооруженных сил РФ состоит из мотострелковых войск, танковых войск, ракетных войск и артиллерии. Также в него входят войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска. "В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2 500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М "Прорыв", модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок", - отметили в военном ведомстве.