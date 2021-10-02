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Первокурсников первого в мире заполярного военно-морского училища посвятили в нахимовцы

Всего клятву нахимовца перед командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым произнесли более 80 человек
© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Первокурсники первого и единственного заполярного филиала Нахимовского военно-морского училища произнесли клятву нахимовца, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"На плацу единственного за Полярным кругом военного общеобразовательного учебного заведения - Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы кадетов, зачисленных летом 2021 года. Клятву нахимовца в присутствии командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева произнесли 80 первокурсников и еще несколько учащихся старших курсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом учебном году количество обучаемых в Мурманском Нахимовском военно-морском училище достигло полной численности. Первый набор юношей, пришедших в училище четыре года назад, уже осваивает программу старших курсов. В следующем году состоится первый выпуск мурманской Нахимовки.

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