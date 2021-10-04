Средства СПРН обнаружили более 110 пусков иностранных и российских ракет в 2021 году

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и противоракетной обороны в 2021 году обнаружили более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 110 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, боевые расчеты космодрома Плесецк провели четыре пуска ракет космического назначения класса "Союз-2" с космическими аппаратами военного назначения и один пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение 15 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, которые вывели на орбиту 258 отечественных и иностранных космических аппаратов.

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.