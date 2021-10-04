Истребители Северного флота завершили подготовку на наземном "авианосце" в Крыму

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) завершили подготовку на наземном аналоге авианосца - наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Саках (Крым). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.

"Летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота, прошедшие программу летной подготовки на комплексе НИТКА в Крыму, прибыли на аэродром постоянного базирования Североморск-3 в Мурманской области", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, под руководством опытного инструктора полковника Павла Подгузова (одного из учеников летчика, Героя РФ Тимура Апакидзе) и командира авиаполка подполковника Вячеслава Лунина молодые и опытные пилоты тренировались взлетать и садиться на наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца.

Североморцы летали на учебно-тренировочном самолете Су-25УТГ и на боевых Су-33. Их подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Ранее источник сообщил ТАСС, что на комплексе НИТКА в Саках после 279-го полка будут тренироваться палубники из 100-го ОКИАП на истребителях МиГ-29К/КУБ.