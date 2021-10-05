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Кризис в Сирии

Сирийского военного ранили в результате минометного обстрела в Идлибе

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий ранен в результате минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Мадждалая по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, получил ранение сирийский военнослужащий", - отметил Кулить.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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