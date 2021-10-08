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Школа водолазов ВМФ России скоро переедет в новый учебный центр в Севастополе

По данным источника ТАСС, для курсантов построили современный тренировочный комплекс

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Учебный центр подготовки водолазных специалистов Военно-морского флота России, который действовал на берегу Карантинной бухты Севастополя, в ближайшее время переедет в новый учебный комплекс, построенный для него на берегу Камышовой бухты города. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.

"Школа водолазов ВМФ скоро переедет на новое место - в Камышовую бухту Севастополя, рядом с Морским портом, где для нее уже построен современный центр водолазной подготовки, решены все сопутствующие инфраструктурные вопросы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для курсантов и специалистов центра построили современный тренировочный комплекс, причалы для водолазных катеров, спортивный зал, полоса препятствий, комфортабельный жилой корпус и медпункт.

По его словам, освобожденные земли используют для развития историко-археологического парка и музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также включат в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

Ранее распоряжением правительства России военному ведомству предоставили часть Камышовой бухты Севастополя в пользование на 20 лет. Текст опубликовали 10 сентября на сайте правовой информации.

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РоссияКрымСевастополь
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