Гидрографы Северного флота нашли несколько кораблей, затонувших в войну в Баренцевом море

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Несколько кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, обнаружили гидрографы Северного флота в ходе совместной акции флота и Русского географического общества "Помни войну", говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Экипаж гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич" подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля "Туман", погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад. Также гидрографы обнаружили корвет "Блюбелл", эсминец "Матабеле", сторожевой корабль "Пассат" и неизвестное судно - предположительно, РТ-67, которое погибло вместе с "Пассатом". Североморцы выполнили более полутора тысяч километров инструментальной оценки рельефа дна", - говорится в сообщении.

Гидрографические исследования стали завершающим эпизодом совместной акции флота и Русского географического общества "Помни войну", в ходе которой проводятся мероприятия по поиску и увековечению памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Ранее - в августе и сентябре - судно "Ромуальд Муклевич" в течение 52 дней участвовало в нескольких этапах комплексной экспедиции "Помни войну". Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы войны. Были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них - корабли и суда, погибшие в начале и середине XX века.

Научно-исследовательской группой подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника "БО-224" и подводной лодки Д-3 "Красногравдеец", немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме этого, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году. На месте гибели подводной лодки Д-3, транспорта "Марина Раскова", тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118 участники экспедиции провели памятные мероприятия с возложением на воду венков.