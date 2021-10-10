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Кризис в Сирии

Сирийский военнослужащий погиб от огня снайпера боевиков в провинции Идлиб

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что ранение получил мирный житель, который попал под минометный удар из района населенного пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе населенного пункта Сафсафа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного боевиками. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии", - говорится в сообщении.

Ранение получил мирный житель, который попал под минометный удар из района населенного пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе населенного пункта Сафсафа.

6 октября в районе населенного пункта Кафер-Халаб также в результате снайперского огня погиб военнослужащий сирийских правительственных сил.

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СирияКризис в Сирии
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