Около 20 самолетов ЦВО приступили к выполнению учебно-боевых задач на Урале и в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактической авиации истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа приступили к выполнения учебно-боевых задач на летно-тактических учениях, стартовавших во вторник в Челябинской области, Пермском и Красноярском краях. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"В ходе первого этапа учения в Челябинской области, Пермском и Красноярском краях по сигналу тревоги в воздух поднялись около 20 самолетов. Экипажи перехватчиков МиГ-31, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР вывели боевые машины из-под авиаудара условного противника и выполнили перелет на запасные аэродромы, преодолев в общей сложности около 3,5 тыс. км", - говорится в сообщении.

На основном этапе учений летчики Су-24МР отработают задачи по авиаразведке и вскрытию районов дислокации условного противника, а экипажи Су-34 нанесут бомбовые удары по объектам инфраструктуры, укреплениям и огневым средствам условного противника. Воздушное прикрытие осуществят истребители-перехватчики МиГ-31, которые отработают обнаружение, сопровождение, уничтожение и принуждение к посадке "нарушителей" воздушных границ.

Летно-тактическое учения авиационной дивизии Центрального военного округа завершатся в середине октября, в них задействовали около 20 самолетов трех авиаполков и около 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.