"Восточная верфь" отправила на Камчатку новый плавучий причал для Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Завод "Восточная верфь" сдал и 12 октября отправил на Камчатку новый плавучий причал для Тихоокеанского флота, который может обеспечить одновременную стоянку двух подлодок, сообщила пресс-служба предприятия.

"Восточная верфь" 12 октября 2021 года начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло шесть месяцев, приемно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года. Построенный причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. т; подачу с берега на корабли воды и электроэнергии; телефонную связь кораблей с берегом; производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов", - говорится в сообщении.

Помимо плавучего причала в 2021 году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля "Находка" и "Невельск" проекта 10410 "Светляк", первый дальневосточный краболов "Охотск" проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно "Аян" аналогичного проекта. Также в 2021 году планируется завершить постройку малого морского танкера "Михаил Барсков" проекта 03182.

АО "Восточная верфь" - одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом Свободного порта Владивосток.