Батарея российских комплексов "Панцирь-С" примет участие в совместных учениях в Сербии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" ВКС России примет участие в совместных российско-сербских учениях "Славянский щит - 2021". Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что батарея будет развернута на территории сербской авиабазы Батайница и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. "В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что на учениях по ПВО "Славянский щит - 2021" отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и Военно-воздушных сил противовоздушной обороны Сербии.

Ранее источник в военных кругах сообщил ТАСС, что в учениях примут участие комплексы "Панцирь-С", которые прибудут из России.

В рамках российско-сербских учений ПВО "Славянский щит - 2019" на территории Сербии в совместных маневрах впервые вне российских границ приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400. В тренировках были задействованы и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии. По результатам учений сербская сторона закупила ЗРПК "Панцирь-С1". Позднее, 15 сентября, президент Сербии Александар Вучич сообщил о покупке российского улучшенного комплекса ПВО "Панцирь-С1М".