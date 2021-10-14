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Расходы на оружейный ядерный комплекс России вырастут на 14% к 2024 году

В Госдуме отметили, что это позволит "продолжать закупку самых современных систем вооружения и проводить дальнейшие научные изыскания по созданию новых видов оружия"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расходы на обеспечение оружейного ядерного комплекса РФ вырастут на 14% к 2024 году относительно 2022 года. Об этом в четверг заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

"На обеспечение оружейного ядерного комплекса к 2024 году относительно 2022 года расход средств вырастет на 14%", - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что это позволит "продолжать закупку самых современных систем вооружения и [проводить] дальнейшие научные изыскания по созданию новых видов оружия".

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